Сан-Хосе, 22 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан начал двухдневный визит в Коста-Рику, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений и постпандемическое восстановление экономики. Об этом пишет Prensa Latina.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Коста-Рики Родольфо Солано и французский министр также обсудят доступ к вакцинам от COVID-19, систему здравоохранения, туристические проекты и международное сотрудничество.

Также среди вопросов повестки дня — права человека, демократия, миграция и отношения Евросоюза с латиноамериканским регионом.