Эль-Кувейт, , 13:38 — REGNUM Пограничный переход Сафван (Аль-Абдали) на границе между Кувейтом и Ираком возобновил свою работу после паузы, вызванной эпидемией коронавируса. Об этом 22 декабря сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на таможенное управление Ирака.

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По последним данным, решение было принято на уровне правительств двух стран. В ведомстве заявляют, что возобновление сообщения послужит «взаимной выгоде двух соседних государств» и положительно отразится на увеличении торгового обмена между ними.

«Сегодня утром между Ираком и Кувейтом было достигнуто взаимное соглашение, которое привело к открытию иракского пограничного пункта Сафван (Аль-Абдали аль-Кувейт) для двустороннего сообщения. Это решение принято после того, как пограничный пункт долгое время был закрыт из-за превентивных мер, принятых для противодействия кризису, связанному с эпидемией коронавируса», — сообщили в таможенной службе Ирака.