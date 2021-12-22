Киев, 22 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Россия может нанести по Украине ядерный удар. Такую вероятность не исключил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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На конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» 22 декабря он напомнил, что по состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире.

«Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — цитирует ТАСС парламентария.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Европейском союзе растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. В Киеве также регулярно звучат утверждения о планируемом нападении РФ на Украину.

При этом Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.