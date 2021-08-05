Киев, , 12:46 — REGNUM Украина не могла не отказаться от своего ядерного потенциала, так как иначе бы стала его заложницей. Об этом бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил в опубликованном 5 июня интервью сетевому изданию «Левый берег».

Обезьяна с пистолетом Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР

По его словам, Киеву в 1994 году пришлось подписать Будапештский меморандум, который гарантировал стране безопасность за отказ от ядерного оружия. Не подписать его было нельзя, так как через три года истекал срок уставного использования ядерных боеголовок.

«То есть 1400 боеголовок могли бы стать невероятно трудным и опасным грузом для Украины ‑ и мы бы стали заложниками ядерного оружия», — сказал Кравчук.

Он добавил, что все ракеты на украинской территории были нацелены на США, и после вывоза боеголовок в Россию американцы «сразу успокоились». Вместе с тем он посетовал, что Вашингтон не полностью компенсировал Киеву вывоз боеголовок. ОТ США Украина получила около $950 млн, тогда как её ядерная инфраструктура стоила около $200 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия назвал отказ Украины от ядерного оружия фатальной ошибкой, ведь оно, по его мнению, позволило бы «шантажировать весь мир». Сам Кравчук в 2019 году заявил, что Украина бы стала похода «на обезьяну с гранатой».

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