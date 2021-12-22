Москва, 22 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы в осеннюю сессию удалось не только оперативно решить организационные вопросы, но и оперативно приступить к реализации актуальной повестки развития страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Так, принят федеральный бюджет на 2022−2024 годы, расширен перечень гарантий, установленных Трудовым кодексом, для работников, имеющих детей, приняты законы, которые системно, комплексно решают градостроительные и жилищные проблемы, продлена возможность передачи земли без торгов ответственным компаниям для достройки проблемных жилых домов и восстановления прав обманутых дольщиков, приняты меры для защиты граждан от долговой кабалы, перечислил Володин.

Кроме того, Госдума приняла решение об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях. Это решение коснется владельцев порядка 50 млн транспортных средств.

Введена уголовная ответственность для лихачей, которые грубо и неоднократно нарушают правила дорожного движения, ставят под угрозу жизнь людей.

«Надеемся, порядка на дорогах будет больше», — сказал Володин.

Задача депутатов — изучать правоприменение норм.

Ранее парламентарии ужесточили наказание за вождение в пьяном виде, повлекшее человеческие жертвы, мера доказала свою эффективность, напомнил спикер Госдумы.

В целом, по его словам, после почти двухлетних ограничений и перехода на удаленные форматы, связанные с пандемией, депутаты стали возвращаться к широкому обсуждению законопроектов.

«Для нас крайне важна обратная связь и открытость парламента, чтобы принимать эффективные, выверенные решения», — отметил Володин.

Главный приоритет — развитие страны, повышение благосостояния наших граждан.

«86 законов — а это 60% от принятых законопроектов — поддержаны всеми фракциями», — подчеркнул он, отметив, что парламентарии могут договариваться, выстраивать коалиции по поддержке тех или иных решений.