Мисурата, Ливия, 22 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Боевики ливийского города Мисурата заявили о намерении препятствовать проведению президентских выборов в стране. Об этом сообщает FawaselMedia.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, так называемый «Военный совет Мисураты» опубликовал видеообращение ко всем политическим силам в Ливии, призвав их препятствовать проведению голосования. Радикалы выступили против участия в выборах сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф-аль-Ислама Каддафи, а также командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

«Мы являемся первой линией защиты революции и принесенных ею жертв, и мы всегда готовы к созданию суверенного государства, граждане которого смогут жить достойной жизнью», — цитирует агентство заявление боевиков.

Ранее ливийские СМИ сообщили о том, что в столице страны — городе Триполи — была замечена военная техника и сотни вооружённых людей. В городе возводятся баррикады, а также земляные и бетонные укрепления.