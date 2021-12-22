Москва, 22 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о санкциях за нарушение ПДД лицом, ранее подвергнутым наказанию и лишенным права управления транспортным средством.

Вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившихся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно. Поправки предполагают штрафы до 300 тыс. рублей.

В качестве максимального наказания предполагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ко второму чтению инициатива была доработана. Так, совершение указанных выше действий лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 2642 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, предусмотрены также принудительные работы, лишение права занимать определенные должности, а также ограничение свободы на срок до трех лет.

Однако наказание будет наступать только в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД.