Москва, 22 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Знают о треш-стримах (трансляциях в интернете в прямом эфире опасных для здоровья или унизительных действий в отношении людей) 49% жителей России. Ничего не слышали об этом явлении 51%, свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Кадр из треш-стрима

Лично сталкивались с треш-стримами 20% опрошенных, их них 2% — часто, 18% — редко). Не сталкивались 80%. Среди молодежи 18−24 лет приходилось сталкивались с треш-стримами 42%, часто — 8% молодых людей

По мнению участников опроса, треш-стримов смотрят от скуки (17%), ради развлечения (12%), их смотрят больные, ненормальные люди (10%), люди с нарушение психики (10%), им не хватает адреналина и острых эмоций (9%).

Опрос по телефону проведён 6 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение разработать меры борьбы с треш-стримами.

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