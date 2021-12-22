Москва, 22 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Обвинения США в адрес России в том, что Москва якобы нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО), прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила об этом 22 декабря в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — сказала она.

При этом Захарова добавила, что правила ВТО в этой ситуации, по ее мнению, нарушали США и Евросоюз, которые вводили односторонние санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торгпред США Кэтрин Тай заявила, что действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США, так как Москва в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.