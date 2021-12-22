Рабат, 22 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Сотни юристов участвуют в акциях протеста против введения в Марокко «паспортов здоровья». Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

По данным журналистов, адвокаты согласились бесплатно представлять в суде интересы граждан, подающих иски к министерству юстиции, главе ведомства Абдельлатифу Вехбе и правительству страны.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч граждан Марокко осудили решения властей о введении «паспортов здоровья», запрещающих невакцинированным гражданам посещать общественные места. Это решение распространяется на адвокатов, что лишает граждан законного права на получение юридической помощи.

Юристы организовали круглосуточные вахты в судах Рабата, Касабланки, Мохаммедии, Тетуана, Танжера, Кенитры, Сиди Касема и Уджды. По замыслу участников акций протеста, подача тысяч судебных исков должна парализовать работу судебной системы.

Как заявил глава «Федерации ассоциаций молодых юристов Марокко» Абдельбар Мандил, решение властей «имеет тяжелые последствия для правосудия и конституционных прав, гарантированных гражданам, особенно права на доступ к общественным объектам, пользование государственными услугами, и право на справедливое судебное разбирательство».