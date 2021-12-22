Москва, 22 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмму сельского хозяйства, сообщает 22 декабря сайт правительства России. С 2022 года в России появится новый грант в сфере сельского хозяйства — «Агротуризм».

Анна Алябьева ИА REGNUM В деревне

Предельный размер гранта установлен в размере 10 млн рублей. Получить средства могут проекты по развитию сельского туризма. Деньги могут пойти на строительство и ремонт помещений для приёма туристов, благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуре, а также закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря.

Проект должен окупиться в течение пяти лет, при этом часть финансирования должен предоставить сам предприниматель. Объём средств, предоставляемых на грантовую поддержку из федерального бюджета, будет ежегодно увеличиваться. Так, в 2022 году на эти цели направят 300 млн рублей, в 2023 году — 500 млн рублей, в 2024 году — 700 млн рублей.