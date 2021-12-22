Москва, 22 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Подарок, который больше всего хотят получить на Новый год жители России, — это деньги (47%), среди молодёжи 18−24 лет — 60%, среди людей 55−64 года — 38%. Об этом свидетельствует опрос международной исследовательской компании Ipsos.

StockSnap Новогодние подарки

Второй по популярности подарок к наступающему 2022 году — сюрпризы, впечатления (37%), на третьем месте — гаджеты, электроника для личного пользования (34%). Косметику, парфюмерию и бытовые приборы для дома желают по 29% опрошенных.

Мечтают о подарочных сертификатах 26% граждан. Обрадуются съедобным подаркам 24%, товарам для здоровья, ювелирным украшениям — по 22%. Турпутёвки принесут радость 20%, билеты в кино, театр, на концерт — 17%. Сувениры с символами Нового года порадуют 11%.

Онлайн-опрос проведён 14−16 ноября 2021 года на панели Ipsos i-Say среди граждан Роси старше 18 лет.

ранее сообщало ИА REGNUM, самыми желанными подарками от работодателя на Новый год работающие жители России назвали деньги (34%) и подарочные сертификаты (31%).

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