Краснодар, 22 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Обыски проводятся по месту жительства, а также в рабочем кабинете мэра Краснодара Андрея Алексеенко, об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники 22 декабря.

Krd.ru Мэрия Краснодара

По информации Znak.com, в доме чиновника, а также в мэрии Краснодара проводятся обыски, сам Алексеенко задержан и его везут на допрос. РИА Новости сообщает, что «пока» Алексеенко не задержан. На данный момент официальных данных о следственных действиях в отношении Алексеенко нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Андрей Алексеенко был избран на пост мэра Краснодара, до этого он работал в должности первого заместителя губернатора Краснодарского края.