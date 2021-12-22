Киев, 22 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Реальная деэскалация конфликта Киев не интересует. Об этом по итогам заседания рабочей группы 21 декабря, где представители ЛНР и ДНР при участии украинской стороны пытались обсудить вопросы безопасности, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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"Заседание было посвящено проекту «Заявления о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня». К сожалению, все четыре часа работы подгруппы, как и 14 часов предыдущих заседаний, были потрачены впустую из-за беспредметного словоблудия украинской стороны.

По нашим четко обозначенным принципиальным позициям Украина, уходя в пространные разглагольствования, системно уклонялась от ответов на прямо заданные вопросы:кто, чьи представители и каким образом взаимодействуют в координационном механизме в рамках СЦКК в действующем составе?Готова ли Украина обеспечить дезавуирование заявлений командования ВСУ, которые разрешают украинским военнослужащим нарушать Меры по усилению режима прекращения огня?

В итоге подгруппе по безопасности не удалось даже приступить к работе над текстом документа», — пояснила Мария Ковшарь.

По её словам, в то время, когда Украина уходила от ответов на принципиальные вопросы и пыталась убедить координатора Чевика зафиксировать согласование неких пунктов, которые в реальности даже не обсуждались и существуют только в воспаленном воображении украинской стороны, напряженность на линии разграничения продолжает нагнетаться обстрелами и провокациями военных формирований Украины (ВФУ).

По данным координатора Чевика, количество нарушений режима прекращения огня за последние две недели в пять раз выше, чем показатели за аналогичный период 2020 года.

«Реальная деэскалация конфликта Киев не интересует. Зато полным ходом продолжается имитация бурного «стремления к миру», — подчеркнула Мария Ковшарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем стремлении отказаться от выполнения Минских соглашений Украина проворачивает очередную «хитроумную» провокацию в Донбассе: постоянно нарушая режим прекращения огня и наращивая вооружение у границ республики, предпринимает очередные попытки «пропиариться» на теме своего «стремления к миру».

Примерно такого же мнения придерживается Мария Ковшарь и о последнем заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам. По её словам, вся риторика украинской стороны сводилась к попыткам пересмотреть ранее принятые обязательства и оправдать свой отказ от их выполнения стремлением «без промедления» принять «экстренные» решения якобы «в интересах людей».

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