Элиста, 22 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 22 декабря. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 17 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в инфекционных стационарах получают 160 ковид-пациентов, из них 13 человек находятся в тяжёлом состоянии, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции предписано соблюдать 632 жителям Калмыкии.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 877 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 32 297 пациентов.