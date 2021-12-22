Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Ростовская полиция проводит проверку по факту аварии с участием двух автомобилей и автобуса, курсирующего по городскому маршруту №65. В донском управлении МЧС России ИА REGNUM пояснили, что в результате ДТП пострадал один человек.

ДТП

Авария произошла примерно в 7:10 мск. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

«Пострадала девушка, бригада скорой помощи оказала помощь на месте», — отметили в ведомстве.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что водитель Kia Rio не справился с управлением, врезался в отбойник и задел Toyota RAV4. Следовавший следом автобус стал третьим участником ДТП.