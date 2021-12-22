Кабул, 22 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Некоторые женщины в Кабуле отмечают ночь «Ялда», самую длинную ночь в году, сообщает «8 Собх».

Айтен Юран Глубокая ночь

»В нынешней атмосфере мрака и угнетения мы собрались, чтобы отпраздновать один из самых древних фестивалей в регионе», — пояснила изданию одна из организаторов мероприятия Вахида Амири.

Она добавила, что цель празднования ночи «Ялда» — сохранение древних традиций. Ещё одна организатор мероприятия Шейба Руфи сказала, что в нынешней неспокойной обстановке они собираются, чтобы вспомнить поэзию Хафиза Ширази и Джалалиддина Руми. Она считает, что проведение таких встреч может быть полезно для повышения культуры чтения и развития культурного диалога.

По словам Наимы Асади, несколько женщин, неравнодушных к древним традициям, собрались, чтобы отпраздновать самый древний праздник персидской цивилизации.

Наима Асади говорит, что, декламируя стихи Хафиза, Руми и других великих персидских поэтов, они осознают, что противостоят тьме, и это придает силы женщинам для противостояния невзгодам.

Способ празднования ночи «Ялда» разнится среди различных этнических групп и имеет давнюю историю. В последние годы из-за враждебной пропаганды фестиваль отмечался в довольно узких культурных кругах. С падением предыдущего правительства из страны уехало большинство деятелей культуры, а официального разрешения на празднование пока нет.

В прошлом году министерством информации и культуры были проведены мероприятия с участием деятелей культуры.

«Ялда» уже много лет ассоциируется с семейными застольями, где на стол подаются, в первую очередь, гранаты и арбузы и декламируются лирические стихи Хафиза.

Ночь «Ялда», как и празднование «Навруза» и «Мехрегана», является одним из самых важных праздников в истории иранской цивилизации.

В начале 2021 года министерство информации и культуры предыдущего правительства объявило о подаче заявки от имени Афганистана и Ирана на регистрацию ночи «Ялда» в ЮНЕСКО как объекта нематериального культурного наследства.

Шаб-е Ялда, Шаб-е Челле —древний иранский праздник, первоначально отмечавшийся самой длинной ночью года, то есть накануне зимнего солнцестояния. После реформы иранского календаря в 1925 году, которая привязала сезонные мероприятия к дням календаря, «Ялда» отмечается в ночь и первый день десятого месяца (Дей). С учётом ежегодных сдвигов праздник может прийтись на день раньше или позже зимнего солнцестояния. После падения империи Сасанидов и с распространением ислама значение этого праздника снижается, и «Ялда» становится семейным праздником. Использование свежих фруктов среди зимы напоминает древние обычаи обращения к божествам с просьбой о защите озимых.