Майами, США, 22 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:96.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самыми результативными игроками матча стали защитники «Майами» Дункан Робинсон и Тайлер Хироу, на счету которых по 26 очков. В составе «Индианы» защитник Крис Дуарте набрал 17 очков.

«Майами» одержал 19-ю победу в 32 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 19-е поражение в 32 играх и идёт на 23-м месте.

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