Казань, , 08:59 — REGNUM В Татарии зарегистрировали ещё пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших от COVID-19 в республике насчитывается по состоянию на 22 декабря 1389 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти ещё одного мужчины и четырёх женщин 1941−1958 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии туристам напоминают о необходимо соблюдать действующие санитарные правила на территории республики. Так, при посещении культурных мест, кафе и транспорта от них потребуют предоставить COVID-сертификат о перенесенном заболевании, вакцинации или медотводе от прививки.

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