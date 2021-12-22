Абу-Даби, , 08:30 — REGNUM На XV чемпионате мира (ЧМ) по плаванию на короткой воде FINA-2021, который проходит в Абу-Даби, польский спортсмен Радослав Кавенцкий стал чемпионом мира в категории 200 м на спине. Об этом 22 декабря сообщает Polskie Radio.

Плавание Dave Dugdale

Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту и 48,68 секунд. Это первая и единственная медаль Польши на чемпионате в Абу-Даби, который завершится 22 декабря .

Второе место в указанном заплыве занял представитель США Шейн Касас (1 минута 48,81 секунд), а немецкий пловец Кристиан Динер получил бронзу (1 минута 48,97 секунд).