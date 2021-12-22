Женева, Швейцария, 22 декабря, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В общей сложности 4 177 622 случая заражения коронавирусом было выявлено в мире в период с 13 по 19 декабря, что на 2% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на ее сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Кроме того, за прошлую неделю в мире умерли от осложнений при COVID-19 более 44 тысяч пациентов. Эта цифра на 9% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. В документе также сказано, что наиболее значительный рост инфицирования и летальных исходов при заболевании был зарегистрирован в Африке — 53% и 15% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря ВОЗ объявила, что число стран, где обнаружен штамм коронавируса «Омикрон», возросло до 106.