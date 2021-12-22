Куньмин, Китай, , 05:56 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая сообщила о значительном росте торговли за первые 11 месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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Внешняя торговля Юньнани с января по ноябрь составила 274,3 млрд юаней (около $43 млрд), что на 18,9% больше в годовом исчислении, сообщила таможня столицы региона города Куньмина. Экспорт провинции вырос на 16,5% в годовом исчислении до 147,3 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 21,8% до примерно 127 млрд юаней.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оставалась крупнейшим торговым партнером Юньнани в течение 11 месяцев, при этом товарооборот вырос на 2,7% в годовом исчислении до 109,7 млрд юаней. Среди этих стран внешняя торговля провинции с Таиландом и Лаосом выросла на 18,2% и 18,5% в годовом исчислении соответственно.

Примечательно, что частный сектор внес 153,1 млрд юаней в структуру внешней торговли, что на 18,9% больше в годовом исчислении и составляет 55,8% от общего объема внешней торговли провинции.