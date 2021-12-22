Лондон, , 00:53 — REGNUM 21 декабря в матче четвертьфинала Кубка Английской Лиги 2021/22 лондонский «Арсенал» разгромил «Сандерленд», выступающий в третьем по силе дивизионе. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 5:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Эдуард Нкетиа (17', 49' Нуну Тавареш, 58' Николя Пепе), Николя Пепе (27' Седрик Суареш) и Чарли Патино (90+1' Николя Пепе). Единственный мяч «черных котов» на 31-й минуте встречи забил валлийский нападающий Нейтан Бродхед после передачи Элиота Эмблтона.

Статистика матча («Арсенал"/ «Сандерленд»)

Удары 19/12

Удары в створ 10/6

Владение 68%/32%

Угловые 2/5

Нарушения 10/12

Желтые карточки получили Линден Гуч (20'), Фоларин Балогун (54'), Денвер Ньюм (60'), Бэйли Райт (76') и Каллам Дойл (86').