Лондон, , 23:30 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матче четвертьфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 «Арсенал» — «Сандерленд». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. В заявку «канониров» на матч не попал 32-летний форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, который на днях был лишен капитанской повязки.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Бернд Лено, Бен Уайт, Роб Холдинг, Нуну Тавареш, Седрик Соареш, Мохаммед Эль-Ненни, Флориан Балогун, Николя Пепе, Эмиль Смит-Роу, Мартин Эдегор, Эдуард Нкетиа.

«Сандерленд»: Ли Бурдж, Томас Флэнаган, Бэйли Райт, Каллам Дойл, Элиот Эмблтон, Линден Гуч, Нейтан Бродхед, Росс Стюарт, Алекс Притчард, Карл Винчестер, Дэниел Нейл.

В последний раз «Арсенал» и «Сандерленд» играли между собой более четырех лет назад, 16 мая 2017 года. Тот матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2016/17 завершился уверенной победой «канониров» со счетом 2:0. Оба гола забил Алексис Санчес.