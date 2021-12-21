Тбилиси, 22 декабря, 2021, 00:45 — ИА Регнум. К массовой голодовке протеста, объявленной грузинской оппозицией, присоединяются всё новые известные политические фигуры, сообщает 21 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

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О начале голодовки объявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Он заявил, что без мощных протестов правящая партия «Грузинская мечта» ни на какие уступки оппозиции не пойдёт. Поэтому протесты и давление на власти должные усиливаться. Угулава сказал, что голодовка должна быть перманентной, и она не должна прекращаться до тех пор, пока бывший президент Михаил Саакашвили не будет отпущен на свободу.

Напомним, что 21 декабря грузинская оппозиция объявила о начале массовой бессрочной голодовки протеста.