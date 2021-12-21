Минск, 21 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. «Все у тебя есть. Излишней мягкости нет. Взялся, довел, заставил», — напутствовал 21 декабря Александр Лукашенко нового председателя исполкома Гомельской области Ивана Крупко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко настойчиво называл назначенного им Крупко «губернатором», хотя такой должности в белорусском законодательстве нет и никогда не было. Система исполкомов, во времена СССР подчинённая всенародно избираемым Советам депутатов, в постсоветский период была подчинена администрации президента. С тех пор председателей исполкомов и даже их заместителей Лукашенко назначает лично.

Лукашенко снова обратился к теме кадров, указав назначенцу: «Там придется очень жестко подходить к кадрам, сформировать кадровый потенциал. Мы не единожды на эту тему разговаривали, Вы сами отмечали, что там надо формировать наверху, у губернатора, кадровый состав руководства. Тут никто Вас ограничивать не будет».

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