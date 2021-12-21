Скопье, 22 декабря, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Исследование, подготовленное в 2019 году бывшим советником премьер-министра Косово Альбина Курти Шкельзеном Гаши, показало, что Косовская война в учебниках истории в Сербии и в Албании показывается абсолютно по-разному, при этом обе стороны представляют себя героическими патриотами, а других агрессорами.

Цитата из к/ф «Ненависть». Реж. Матьё Кассовиц. 1995. Франция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в сербских учебниках по истории Косовская война упоминается кратко, большая часть текста — это описание зверств албанцев. История Косово, таким образом, усваивается в основном через войны, произошедшие многие века назад. События 90-х годов освещаются слабо. В Косово войну проходят с 5 до 12 класс, при этом акцент сделан на преступлениях сербских силовиков.

Автор исследования с сожалением отмечает, что косовские дети не узнают в школах о жертвах со стороны сербского населения и не знают о том, что в рядах албанского сопротивления существовало разделение на сторонников мирного и вооруженного пути. Гаши подчеркивает, что именно однобокое преподавание истории конфликта приводит к нынешним разногласиям в отношениях между Приштиной и Белградом. В этом с ним согласна профессор истории Белградского университета Дубравка Стоянович.

Гаши, 1981 года рождения, окончил программy магистратуры Болонского университета и университета Сараево, где изучал проблемы демократии и права человека. Является автором нескольких книг по вопросам албано-сербских отношений. 20 марта 2020 года был назначен советником премьер-министра Косово Альбина Курти по политическим вопросам, однако уже 25 апреля был отправлен в отставку, поскольку, по словам Курти, «будет лучше, если он будет вести начатые им дискуссии не в качестве моего советника». Поводом к отставке Гаши стало публичное упоминание им преступлений бойцов УЧК.

По информации, опубликованной Фондом по правам человека в Косово, за период с 1 января 1998-го по 31 декабря 2000-го в Косово были убиты или пропали без вести 10 093 мирных жителя. 8645 из них — албанцы, 1013 — сербы, 262 — цыгане, 84 — боснийцы, и ещё 203 представителя других национальностей.