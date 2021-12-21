Тбилиси, , 23:18 — REGNUM Активисты грузинской оппозиции начали массовую бессрочную голодовку протеста, требуя освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 21 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский флаг

Об этом объявил лидер оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, выступая на митинге на проспекте Руставели. По словам Мелия, в голодовке принимают участие уже более 300 человек. Мелия надеется, что количество голодающих будет увеличиваться с каждым днём. Он назвал начавшуюся голодовку «исторической борьбой» с правительством.

«Чем более массовой будет голодовка, чем выше будет консолидация, тем более положительным в ближайшее время будет результат. Весь мир должен видеть, что мы не намерены терпеть того, что третьего президента страны захватили в плен!», — сказал Мелия.

Сам Мелия уже заявил о том, что тоже присоединяется к голодовке.

Члены «Единого национального движения» начали разбивать палатки у своего центрального офиса в Тбилиси. Именно в этих палатках и будет проходить голодовка основной массы протестующих. Кроме освобождения Саакашвили, голодающие требуют создания в Грузии справедливого суда.

О начале голодовки публично объявили бывший вице-премьер Георгий Барамидзе и нынешний депутат парламента Акакий Минашвили.

«С этой секунды я голодаю. Свободу Мише!», — написал Барамидзе на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что бывший президент Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, недавно сам прекратил голодать.