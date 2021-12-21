Приштина, , 21:47 — REGNUM Министр образования, науки, технологий и инноваций Косово Арберие Нагавци и ее албанская коллега Эвис Куши 21 декабря подписали соглашение об использовании единого букваря на косовской территории и в Албании.

Встреча министров иностранных дел Албании и Косово Mfa-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после подписания соглашения министры выступили с пресс-конференцией, и Нагавци назвала сотрудничество в сфере образования необходимым.

Куши подчеркнула, что, поскольку в Косово и Албании проживает один народ, то он должен иметь единый букварь, как имеет единый язык.

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