Косово и Албания подписали соглашение о едином букваре
Приштина, Сербия, 21 декабря, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Министр образования, науки, технологий и инноваций Косово Арберие Нагавци и ее албанская коллега Эвис Куши 21 декабря подписали соглашение об использовании единого букваря на косовской территории и в Албании.
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Встреча министров иностранных дел Албании и Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после подписания соглашения министры выступили с пресс-конференцией, и Нагавци назвала сотрудничество в сфере образования необходимым.
Куши подчеркнула, что, поскольку в Косово и Албании проживает один народ, то он должен иметь единый букварь, как имеет единый язык.