Киев, 21 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин«не бог, чтобы верить в него» или не верить, сообщает 21 декабря «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Когда журналисты спросили украинского лидера, верит ли он в возможность и целесообразность очных переговоров с российским лидером, Зеленский ответил:

«Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что мы должны делать всё для того, чтобы строить разные форматы встреч».