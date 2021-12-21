Таллин, 21 декабря, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В 2022 году экономику Эстонии будет ожидать сохранение высокой инфляции и напряженная ситуация на рынке труда и повышение кредитной ставки. Об этом говорится в свежем экономическом обзоре Банка Эстонии, представленном его пресс-службой.

Рост цен

По словам вице-президента Банка Эстонии Юло Каазика, в следующем году цены на электроэнергию вряд ли сильно возрастут, они могут оставаться на нынешнем высоком уровне.

Во второй половине следующего года ожидается замедление роста цен, но в дополнение к подорожанию стоимости электроэнергии в 2022 году ожидается рост цен на продукты питания.

«Если мы сейчас больше говорим о росте цен на электроэнергию, то на самом деле очень большая часть инфляции в следующем году будет вызвана другими факторами», — сказал вице-президент Банка Эстонии.

Давление на инфляцию будет оказывать и быстрый рост зарплат, который, по словам Каазика, переносится на стоимость услуг.

«Ситуация на рынке труда остается напряженной, — подчеркнул Каазик. — Безработица уже упала практически до докризисного уровня, и мы видим, что она остается очень низкой. Согласно нашему прогнозу, в 2022 году ожидается достаточно быстрый рост заработной платы».

Наконец, показатель межбанковского финансового рынка Euribor, связанный с базовыми процентными ставками Европейского центробанка (ЕЦБ), может подняться выше нуля в 2024 году.

В пресс-сообщении напомнили, что процентная ставка Euribor упала ниже нуля в 2015 году, после принятого в 2014 году решения совета ЕЦБ понизить ниже нуля обладающие ключевой важностью процентные ставки. В настоящий момент шестимесячный Euribor находится на отметке — 0,551%.