Минск, 21 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы и произвёл новые назначения. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко назначил Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), Ивана Крупко — председателем Гомельского областного исполнительного комитета, а Сергея Шлычкова — председателем Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).

При этом руководитель постсоветской республики посетовал на плохую работу ГКНТ. Он также высказался по другим интересующим его вопросам.

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