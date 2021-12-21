Брюссель, 21 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Уступок России со стороны НАТО по вопросу Украины никогда не будет, сообщил 21 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг. Также не может быть компромисса по праву НАТО защищаться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг «НАТО никогда не пойдёт на компромисс с Россией по поводу расширения, суверенного права стран Европы, и это касается Украины, выбирать свой путь, а также праву государств НАТО защищать весь альянс».

Об этом генсек НАТО заявил после переговоров с новым румынским премьер-министром Николае Чукэ. Столтенберг также сказал, что НАТО хотело бы вести с Россией диалог, поэтому со стороны альянса последует предложение созвать в начале года заседание Совета Россия — НАТО, посвящённое в том числе и ситуации на Украине.