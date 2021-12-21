Москва, 21 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов об эксперименте по введению специального налогового режима в четырех регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган налоговой декларации.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Период проведения эксперимента — с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. Он пройдет в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарии.

Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до 5 человек.

Плательщиками налога будут являться организации и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрированные по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в налоговых органах субъектов Российской Федерации, входящих в эксперимент.

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения («доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов»).