Астана, 21 декабря, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Целью организаторов «языковых патрулей», помимо провокаций, являются деньги. Об этом 21 декабря ИА REGNUM заявил казахстанский блогерАдлет Резуанов.

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«Я бы хотел отметить, что, по моему мнению, целью действий Диаса Кузаирова была не столько провокация, сколько денежные сборы, заработок на просмотрах», — заявил блогер.

Под каждым видео у Кузаирова размещены реквизиты банковского счета, под каждым роликом он просит своих подписчиков помочь ему и «поддержать его канал» банковскими денежными переводами, отметил Резуанов.

«Можно сделать предположение, что истинный смысл «патриотизма» подобных людей банален донельзя — лёгкие деньги. Всю его любовь к Казахстану можно измерить в денежном выражении, и недорого», — заключил блогер.

Напомним, что гражданин Казахстана Серик Султанов заступился за продавца в одном из магазинов г. Павлодара, которого пытался унизить организатор т.н. «языковых патрулей» Диас Кузаиров. В дальнейшем Серик Султанов обратился в городской суд г. Павлодара с иском против Кузаирова.