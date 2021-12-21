Вильнюс, , 17:59 — REGNUM Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии заявили о договорённости совместно развивать ракетные системы залпового огня, чтобы дать «хороший ответ» на «красные линии» России, сообщает 21 декабря агентство BNS.

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С таким заявлением прибалтийские державы выступили на встрече в Каунасе.

«Путин как раз хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит — это Польша и балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы по сути не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем», — сказал министр обороны Литвы журналистам.

«Мы пытаемся немного синхронизировать во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями», — добавил литовский министр.

В свою очередь, министр обороны Эстонии заявил, что очень рад участвовать в таком проекте «оборонной мощи».

«Это большой шаг вперед в развитии наших совместных возможностей и усилении сдерживания, а также повышения оборонной мощи в нашем регионе», — сказал эстонский военный министр.

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