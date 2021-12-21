Москва, , 17:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве регионов провести эксперимент по сокращению выбросов парниковых газов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Сахалин на карте Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это остров с закрытой экосистемой», — объяснил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Законопроектом предусматривается право субъектов РФ провести на своей территории эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов для создания необходимых условий для сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения.

Эксперимент будет проводиться на территории Сахалинской области с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. включительно. Эксперименты могут пройти и в других регионах.

Целью эксперимента является достижение углеродной нейтральности. Планируется, то нейтральности Сахалин достигнет до 31 декабря 2025 года.

Задача правительства — стимулирование внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения.

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