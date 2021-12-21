Москва, 21 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Военные операции США против Югославии и против Ирака проводились без каких-либо санкций ООН и даже без внятного предлога, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Президент России отметил, что таким образом Вашингтон обеспечивал свою «безопасность» и свои интересы.

«США в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, делали наиболее жёсткие вещи без всякой санкции Совбеза ООН. Югославию бомбили — под каким предлогом?», — сказал Путин.

Кроме того, напомнил российский лидер, деятельность США привела к созданию крупнейшего очага международного терроризма в Ираке.

«А потом выяснилось, что ошиблись. Потом выяснилось, что «нас разведка подвела». Ничего себе! Разрушили страну — разведка подвела. И всё объяснение», — добавил Путин.

При этом президент России заявил, что ему манипуляции стран Запада с нормами и положениями международного права и Устава ООН банально нарушают эти самые нормы и положения, если это выгодно западным странам.