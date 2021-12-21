Москва, 21 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. За проголосовали 417 депутатов, инициатива поддержана единогласно.

Госдума

«Необходимость принятия закона подтверждена самой жизнью», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы распространяется на случаи совершения преступлений в отношении несовершеннолетних (не достигших 18 лет), в том числе старше четырнадцати лет, в случае совершения такого преступления лицом, ранее судимым за подобное деяние.

Также действие указанных норм распространяется на случаи, когда подобные преступления совершаются в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное деяние сопряженно с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Сейчас в Уголовном кодексе предусмотрена повышенная ответственность за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, при наличии у виновного специального рецидива. За такое деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.