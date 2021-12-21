Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В Выборге после реставрационных работ для посетителей стали доступны корпуса Цейхгауза, которые являются частью Выборгского замка. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Выборгский замок ИА REGNUM

Цейхгауз — это бывший склад военного снаряжения и боеприпасов, в состав которого входят три корпуса. Начало строительства этой части Выборгского замка относится к середине XV века, а завершение перестройки зданий — к XIX веку. Здание сильно пострадало от бомбардировок в феврале и марте 1940 года. Большая часть крыши была разбита, в стенах образовались выбоины. По своему складскому предназначению здание использовалось до 1960-х годов XX века.

«Реставраторам не только удалось сохранить исторический облик корпусов Цейхгауза, но также оборудовать его современными инженерными системами. Сейчас здесь установлены лестницы, пандусы и даже лифт, который позволит гостям с комфортом подняться на нужный этаж», — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Со временем в корпусах будет организовано культурно-выставочное пространство. Здесь разместят экспонаты, связанные с морской археологией. Помимо корпусов Цейхгауза отреставрирован также и Дом наместника.

Напомним, реставрация была запущена в 2017 году. Проект был реализован Министерством культуры Российской Федерации совместно с Международным банком реконструкции и развития.

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