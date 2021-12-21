Москва, 21 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Восточный военный округ в 2022 году начнут поступать истребители пятого поколения Су-57, заявил 21 декабря командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко.

Mil.ru Сухой Су-57

Об этом он сообщил журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России, проходящей под руководством президента России Владимира Путина.

Чайко рассказал, что в 2022 году Восточный военный округ получит первые истребители Су-57.

«Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57», — сказал командующий ВВО.