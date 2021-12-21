Москва, 21 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Две новые атомные субмарины «Князь Олег» и «Новосибирск» официально приняты в состав ВМФ России, сообщает 21 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Корабль ВМФ России

Церемонии подъема Андреевского флага на подлодках прошла в Северодвинске, старт ей дал президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны.

Президент Путин наблюдал за церемонией по видеосвязи, лично присутствовали на ней главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Сегодня на атомных подводных лодках «Князь Олег» и «Новосибирск» поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», — сказал Путин.

Он поблагодарил работников предприятия «Севмаш», на котором были построены две атомный стратегический ракетоносец «Князь Олег» с баллистическими ракетами «Булава», а также многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс».

При этом Путин уточнил, что «Князь Олег» и «Новосибирск» войдут в состав Тихоокеанского флота, «заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надежную защиту наших национальных интересов в Мировом океане».