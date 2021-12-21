Москва, 21 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В России за период 2020—2021 были приобретены почти все выставлявшиеся ранее на продажу загородные и частные дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что за период пандемии загородные и частные дома в РФ подорожали почти на 16%.

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«Спрос на индивидуальное жилье развернулся в начале пандемии, когда после нескольких лет стагнации рынок загородного жилья стал привлекать покупателей, — сказал Цыганов. — Стали востребованы совершенно разные объекты — от домов в регулярных коттеджных поселках на Рублево-Успенском шоссе до небольших щитовых домиков в отдаленных СНТ, а следом возник повышенный спрос на строительство частных домов».

По его словам, всё это в совокупности со снижением количества мигрантов и повышением мировых цен на стройматериалы привело к значительному росту стоимости строительства.

«За период 2020—2021 годов были приобретены практически все выставлявшиеся ранее на продажу дома, кроме случаев сильно завышенных цен или существенных неустранимых недостатков (например дома с высотой потолков 2,3 м, построенные на дорогой земле, или коттеджи, расположенные на обочине оживленного шоссе или на склоне ниже действующего кладбища)», — пояснил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице Ленобласти были раскуплены почти все частные дома.