Варшава, 21 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. 21 декабря в Польше стартовала акция «Солидарный конвой поддержки пожилых людей». Это предпраздничная помощь пенсионерам, бездомным, больным и нуждающимся. Продукты питания будут доставлены благотворительными организациями. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Акцию координирует правительственное Агентство стратегических резервов. Помощь нуждающимся будет оказана через Общество Красного креста и Красного полумесяца, через Общество помощи святого брата Альберта и другие организации.

«Акция объедет всю Польшу, чтобы нуждающиеся люди, бездомные, люди с ограниченными возможностями, которые нуждаются в поддержке, получили эти подарки на праздники. Около 3 тонн продуктов питания будут доставлены, чтобы для этих людей праздники были безопасными и приятными», — прокомментировала журналистам проведение акции министр социальной политики Польши Марлена Малонг.