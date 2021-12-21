Таллин, 21 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. С 20 декабря 2021 года Польша снизила топливный акциз на минимальный уровень по Евросоюзу, а налог с оборота на газовую и тепловую энергию и электроэнергию кардинально уменьшила с 23% до 8%. Об этом депутат парламента от Эстонской Консервативной народной партии Сийм Похлак сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Это сделано, чтобы смягчить негативное влияние скачкообразного роста цен на потребителей и предпринимателей. Приведя в пример Польшу, депутат заявил, что именно так и должна поступать независимая в своей внутренней политике страна, которой куда важнее не окрики или похвалы из Брюсселя, а интересы собственного народа.

Похлак добавил, что независимой и смелой Польшу делает и то, что она до сих пор не отказалась от национальной валюты, поэтому для регуляции собственной финансовой системы в критические моменты вроде нынешнего у нее есть дополнительные рычаги. Не случайно, напомнил депутат, Центральный банк Польши в октябре нынешнего года повысил процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию.

«В Эстонии есть над чем подумать: почему наши либеральные и, безусловно, не способные принимать решения партии, выполняющие без вопросов желания Брюсселя, получают такие урожаи голосов избирателей?», — отметил депутат от национал-консерваторов.