Джакарта, 21 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Полиция Индонезии запретила новогодние вечеринки и празднования в столице, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Запрет был принят после проведения координационного совещания по вопросам безопасности во время Рождества и Нового года.

В канун Нового года развлекательные заведения и торговые центры будут открыты до 22:00. После 22:00 полиция будут осуществлять контроль, чтобы предотвратить скопление людей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через целевую группу по борьбе с COVID-19 объявило о 216 новых случаях заражения коронавирусом.