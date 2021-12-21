Москва, 21 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Реально та санкционная война, которую сейчас начинает Литва, для самой страны также сулит существенные экономические потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Aleksander Kaasik Калининград

«Белорусские товары даже при запрете транзита через Литву смогут попасть на внешние рынки через Россию. Да, это существенно удорожает логистику, но и сама Литва потеряет доходы от транзита.

Кроме того, и для Литвы будут закрыты белорусский рынок и доступ к дешевым белорусским товарам.

В этом смысле, конечно, угроза закрытия транзита для Калининградской области является самым сильным негативным фактором для России, поскольку может привести к росту цен на продукты в регионе.

При этом российские контрсанкции затруднят компенсацию этого спроса за счет поставок из Польши и Литвы.

Очевидно, Литва, несущая серьезные потери от сокращения торговли с Россией и транзита из России пытается этой угрозой что-то выторговать для себя, например, более широкий доступ на российский рынок и увеличение российского транзита», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что область потребляет белорусские продукты, поэтому предложение Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии угрожает благополучию региона.

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