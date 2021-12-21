Париж, 21 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения более ограничительных мер, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По его словам, страна готовится к очень сложным неделям.

«Мы вступаем в период сильной турбулентности из-за штамма «Омикрон», который, как мы видим в Великобритании, приводит к росту числа заражений. Мы должны быть очень осторожны», — предупредил официальный представитель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что 20 млн граждан прошли ревакцинацию от коронавируса.