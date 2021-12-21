Москва, 21 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении еще на один год заморозки накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

На 2024 год продлевается установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

Отменить мораторий предполагалось в 2023 году, однако решение снова не было принято.

Ранее Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о заморозке индексации пенсий военным и сотрудникам правоохранительных органов.